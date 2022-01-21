3D художник (геймдев, интерьеры, иллюстрации)
Здравствуйте, меня зовут Никита, и вполне возможно, что я могу Вам помочь.
Я занимаюсь созданием моделей для различных нужд - от архитектурной визуализации до геймдева.
Собственно само моделирование, скульптинг, ретопология, развертка и текстурирование - со всем этим я могу помочь.
В основном я работаю в реалистичной, либо Low-Poly стилистике, но при необходимости могу подстроиться под визуальный стиль Вашего проекта.
Вот ссылка на мое портфолио, где можно подробнее ознакомиться с некоторыми из моих работ:
Работаю достаточно быстро, цены стараюсь не задирать
, и еще мама говорит, что я красивый... Впрочем, об этом пишет каждый первый, поэтому конкретные сроки и стоимость работы лучше обсуждать в контексте конкретного заказа.
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Портфолио
- Рабочее место зельевара40 просмотров
- Low-Poly персонаж (модель + риг + анимация)78 просмотров
- Low-Poly локация156 просмотров
- Визуализация мебели (1)40 просмотров
- Визуализация мебели (2)45 просмотров
- Визуализация мебели (3)36 просмотров