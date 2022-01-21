psevdoindivid

Никита psevdoindivid

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D художник (геймдев, интерьеры, иллюстрации)

Здравствуйте, меня зовут Никита, и вполне возможно, что я могу Вам помочь.

Я занимаюсь созданием моделей для различных нужд - от архитектурной визуализации до геймдева.

Собственно само моделирование, скульптинг, ретопология, развертка и текстурирование - со всем этим я могу помочь.

В основном я работаю в реалистичной, либо Low-Poly стилистике, но при необходимости могу подстроиться под визуальный стиль Вашего проекта.

Вот ссылка на мое портфолио, где можно подробнее ознакомиться с некоторыми из моих работ:

ArtStation - Никита Котлов

Работаю достаточно быстро, цены стараюсь не задирать, и еще мама говорит, что я красивый... Впрочем, об этом пишет каждый первый, поэтому конкретные сроки и стоимость работы лучше обсуждать в контексте конкретного заказа.

Портфолио