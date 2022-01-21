3D художник (геймдев, интерьеры, иллюстрации)

Здравствуйте, меня зовут Никита, и вполне возможно, что я могу Вам помочь.

Я занимаюсь созданием моделей для различных нужд - от архитектурной визуализации до геймдева.

Собственно само моделирование, скульптинг, ретопология, развертка и текстурирование - со всем этим я могу помочь.

В основном я работаю в реалистичной, либо Low-Poly стилистике, но при необходимости могу подстроиться под визуальный стиль Вашего проекта.

Вот ссылка на мое портфолио, где можно подробнее ознакомиться с некоторыми из моих работ:

ArtStation - Никита Котлов