psevkina_nadezda

Надежда psevkina_nadezdapsevkina_nadezda
Компания
ООО «Фитнес Энергия»
Сентябрь 2011 – август 2014»
Должность: менеджер отдела продаж
Должностные обязанности:
• Продажа клубных карт
• Выполнение личного плана продаж
• Активная работа по привлечению потенциальных клиентов (физических и юридических лиц).
• Консультирование потенциальных клиентов с целью продажи услуг компании.
• Заключение Договоров на предоставление услуг компании (в т.ч. страховых и проч.) в соответствии с утвержденными стандартами.
• Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам в период действия клубного членства, с целью обеспечения комфортного пребывания на территории клуба.
• Составление и ведение отчетной документации установленного образца.
• Поиск корпоративных клиентов, выезд в компании на презентации.
Профессиональные навыки, умения, компетенции
• Аналитические навыки
• Навыки планирования
• Навыки ведения коммерческих переговоров и активных продаж
• Навыки составления коммерческого предложения для разных групп клиентов.
• Навыки управления взаимоотношениями с клиентами
• Организованность и умение организовывать