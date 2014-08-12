psevkina_nadezda

Компания

ООО «Фитнес Энергия»

Сентябрь 2011 – август 2014»

Должность: менеджер отдела продаж

Должностные обязанности:

• Продажа клубных карт

• Выполнение личного плана продаж

• Активная работа по привлечению потенциальных клиентов (физических и юридических лиц).

• Консультирование потенциальных клиентов с целью продажи услуг компании.

• Заключение Договоров на предоставление услуг компании (в т.ч. страховых и проч.) в соответствии с утвержденными стандартами.

• Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам в период действия клубного членства, с целью обеспечения комфортного пребывания на территории клуба.

• Составление и ведение отчетной документации установленного образца.

• Поиск корпоративных клиентов, выезд в компании на презентации.

Профессиональные навыки, умения, компетенции

• Аналитические навыки

• Навыки планирования

• Навыки ведения коммерческих переговоров и активных продаж

• Навыки составления коммерческого предложения для разных групп клиентов.

• Навыки управления взаимоотношениями с клиентами

• Организованность и умение организовывать