Frontend Wordpress developer

Приветствую! Меня зовут Кузьмич Роман, мне 24.

Я занимаюсь front-end разработкой 3 года, имею большей опыт разработки веб интерфейсов интернет магазинов , landing page и корпоративных сайтов.

3 года работал на фрилансе на различных площадках и в различных форматах

За все время трудовой деятельность на фрилансе мною было создано либо доработано более 50 проектов различной сложности

2020 год работал в веб студии https://dwm.com.ua/ на должности frontend wordpres developer, разрабатывал корпоративные сайты (11 месяцев, удаленно)

С марта по ноябрь 2021 года работал в агентстве Saphira agensy на позиции Frontend wordpress developer (полный рабочий день в офисе)