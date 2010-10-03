Петербургская Строительная Компания – это организация, которая предлагает потребителю монтаж строительных конструкций и ведение функций генерального подрядчика, монолитных и кладочных работ, кровельных, отделочных работ. Всякая фундаментная плита и стеновая панель имеют значение в строительстве, поэтому к возведению здания нужно подходить осторожно. Наша строительная компания осуществляет генподряд,отделочные работы, монтаж строительных конструкций по самому высшему разряду!

Любой генеральный подрядчик строительства должен работать с субподрядчиками, следить за качеством ведения строительных работ. Каждая фундаментная плита должна быть установлена в конкретные сроки, от этого зависит конечный результат в целом. Именно генеральный подрядчик строительства будет отвечать перед заказчиком за все нарушения, которые могут возникнуть в процессе возведения здания. Кроме того, генеральный подрядчик строительства будет отвечать и перед субподрядчиком за соблюдение обязательств заказчиком со своей стороны. Это значит, что генеральный подрядчик строительства необходим при возведении любого здания. Петербургская Строительная Компания профессионально оформит все необходимые документы, уточнит стоимость строительно монтажных работ, произведет технический контроль хода строительства, обеспечит техническое сопровождение проектной стадии, организует должный уровень управления стройкой. Мы точно знаем, какая фундаментная плита, и какая кладка стен может быть использована и при каких условиях.

Особой популярностью на сегодняшний день пользуются монолитные работы, которые открывают для заказчика широкие перспективы. Вес здания будет меньше, а значит, фундаментная плита может быть использована более дешевая и легкая. Кроме того, монолитные работы – это самые короткие сроки возведения здания, высокая прочность конструкции. Строители уверяют, что монолитные работы можно вести круглый год без потери качества конструкции. Но это при учете того факта, что монолитные работы идут на открытом воздухе, и использование противоморозных веществ является обязательным. Наши специалисты знакомы с тем, как правильно вести монолитные работы.

Тем не менее, многих беспокоит стоимость строительно монтажных работ, что не удивительно. Так, например, один кубический метр монолитной конструкции обойдется в 11000 – 24000 рублей. Наши специалисты всегда готовы уточнить стоимость строительно монтажных работ для конкретного случая, дабы решить все проблемы заказчика.

Часто реконструкция помещений подразумевает ведение кладочных работ. Это кирпичная кладка, кладка из природных камней, из искусственных или керамических камней. Не меньшей популярностью пользуется реконструкция помещений с использованием смешанной кладки и облегченной кладки из различных строительных материалов. В данном случае реконструкция помещений имеет своей целью не только возвращение привлекательного внешнего вида конструкции, но также обеспечение тепла и звукоизоляции, увеличение сопротивляемости конструкции воздействию агрессивных внешних сред.

Наконец, должна быть выбрана фундаментная плита в зависимости от тяжести конструкции. Во многих случаях строителями используется фундаментная плита большой толщины. В средней полосе России такой вариант – это оптимальное решение. Ни для кого не секрет, что фундаментная плита и ее толщина определяют теплоизоляцию помещения.

Любой монтаж строительных конструкций неразрывно связан и с ведением кровельных работ. Не только выбранная фундаментная плита определяет надежность дома, но и качество кровельных работ играет важную роль. Сегодня реконструкция помещений и строительство зданий предполагают не только герметичное закрепление кровельного материала, но также обустройство системы вентиляции. Как организация, которая осуществляет генподряд, мы знаем, что утепление кровли – это немаловажный момент. Конечно, можно снизить стоимость строительно монтажных работ, отказавшись от надежной системы вентиляции и утепления кровли, но такая крыша не прослужит и года.

Конечно, стоимость строительно монтажных работ для многих заказчиков является важнейшим аспектом. Стоимость строительно монтажных работ зависит от каждого конкретного случая. Все дело в том, что мы осуществляем генподряд строительства, поэтому знакомы со всеми нюансами ведения работ. Наша организация давно работает на строительном рынке, поэтому мы беремся за монтаж строительных конструкций любой сложности, осуществляем генподряд строительства и ведем отделочные работы. Мы стараемся сопоставлять стоимость строительно монтажных работ со сложностью строительства, объемами работ и требованиями заказчика. Ведь стоимость строительно монтажных работ складывается из огромного числа составляющих и может варьироваться в пределах довольно значительных сумм.

Качественный результат – вот что Петербургская Строительная Компания готова предложить заказчику за разумную стоимость.