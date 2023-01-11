?? Телеграм @mur_mur_orel
Общий стаж коммерческой разработки и дизайна - 5 лет.
Реализуем самые сложные технические задачи и кейсы.
NFT
?? NFT-коллекции
?? Lootbox и нетривиальная алгоритмика reveal’ов
?? Marketplace'ы, аукционы
Веб-разработка
?? Лендинги
?? Маркетплейсы
?? Интернет-магазины
?? Промо-сайты
?? Верстка
?? Корпоративные сайты
?? Сайты визитки
Сложные системы
?? АИС
?? CMS
?? ERP
Дизайн
?? UX/UI дизайн
?? Web дизайн
?? Графический дизайн
?? Моушен дизайн
?? Презентации
Консультация
?? Токеномика и теория игр, геймификация
?? Математическое моделирование на основе заданных условий и желаемого поведения, настройка моделей на фактические данные, предоставляемые заказчиком и/или получаемые в результате самостоятельных исследований
?? Прогноз мотивации и спроса по нескольким вариантам и выбор оптимального
?? Оптимизация настраиваемых параметров моделей для достижения наилучшего результата по заданным критериям
?? Разработка и внедрение механизмов для улучшения текущей ситуации в вашем проекте с учетом его фактического состояния.