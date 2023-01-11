PskovHack

?? Телеграм @mur_mur_orel



Общий стаж коммерческой разработки и дизайна - 5 лет.



Реализуем самые сложные технические задачи и кейсы.



NFT

?? NFT-коллекции

?? Lootbox и нетривиальная алгоритмика reveal’ов

?? Marketplace'ы, аукционы



Веб-разработка

?? Лендинги

?? Маркетплейсы

?? Интернет-магазины

?? Промо-сайты

?? Верстка

?? Корпоративные сайты

?? Сайты визитки



Сложные системы

?? АИС

?? CMS

?? ERP



Дизайн

?? UX/UI дизайн

?? Web дизайн

?? Графический дизайн

?? Моушен дизайн

?? Презентации



Консультация

?? Токеномика и теория игр, геймификация

?? Математическое моделирование на основе заданных условий и желаемого поведения, настройка моделей на фактические данные, предоставляемые заказчиком и/или получаемые в результате самостоятельных исследований

?? Прогноз мотивации и спроса по нескольким вариантам и выбор оптимального

?? Оптимизация настраиваемых параметров моделей для достижения наилучшего результата по заданным критериям

?? Разработка и внедрение механизмов для улучшения текущей ситуации в вашем проекте с учетом его фактического состояния.