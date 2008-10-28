Образование:

1992г. - Киевское высшее военное инженерное училище связи (специальность инженер автоматизированых систем управления).

1996г. - 6 мес. курсы английского языка при Международном лингвистическом институте (г. Сан-Антонио, США).

1997г. - 6 мес. курсы офицеров войск связи (г. Агаста, США).

Стаж работы:

1987-2007гг. - служба в Вооруженных Силах Украины (инженер прогрмаммист, заместитель начальника отдела телекомуникаций, начальник отдела защиты информации).

2007г. - н.в. - ведущий инженер компании (разрабативаю телекомуникационные системи та комплексные системы защиты информации)

С 1996 года неоднократно выполнял работы связаные с переводом инженерно-технической информации англ-рус (укр.), рус. (укр) - англ.