Технические и художественные переводы анг.яз, дипломы и курсовые по психол.
Технические и художественные переводы с английского языка и на английский.(спец.школа, спец.курс-гид-переводчик, спец.курс в США)
Курсовые и дипломные работы любого объема и налюбую тематику(включая медицинскую психологию). (Высшее психологическое образование с присвоением квалификации-медицинский психолог, большая психотерапевтическая и консультативная практика, большой опыт написания научных и исследовательских работ)
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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