Технические и художественные переводы анг.яз, дипломы и курсовые по психол.

Технические и художественные переводы с английского языка и на английский.(спец.школа, спец.курс-гид-переводчик, спец.курс в США)

Курсовые и дипломные работы любого объема и налюбую тематику(включая медицинскую психологию). (Высшее психологическое образование с присвоением квалификации-медицинский психолог, большая психотерапевтическая и консультативная практика, большой опыт написания научных и исследовательских работ)