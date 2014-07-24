psychoyaoifan

Новолодская Валерия, 18 лет.

Обучаюсь в СПбГЭУ на гуманитарном факультете по специальности "Лингвистика". Изучаю английский язык и основы лингвистики и перевода. Окончила первый курс, со второго курса в программу специальности входят основы художественного перевода (краткое содержание коего было ранее объяснены на занятиях по истории литературы Англии и Америки) и китайский язык.

Коммуникабельна, стрессоустойчива, вынослива. Согласна на любую работу в рамках перевода и работы с текстами - таких, как корректура, создание стихотворений либо слоганов (также мною был прослушан курс семиотики). Обладаю врожденной грамотностью и лингвистическим чутьём, окончила школу с высокими баллами ЕГЭ, особенно по русскому языку и литературе, и золотой медалью. Уверенный пользователь ПК, умею работать в программе SDL Trados и с электронными словарями, а также успешно осуществлять пост-редактуру текстов, переведенных с помощью машинного перевода.

Опыта работы не имею, но согласна на любую плату.