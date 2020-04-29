psyculture

Контент менеджер, администратор сайтов.

Работаю контент менеджером и администратором сайтов с 2012 года. Веду коммерческие проекты в сфере оснащения заведений общественного питания.

Хорошо знаю такие платформы как 1с Битрикс, Joomla и Opencart. Умею

работать с графическими редакторами, обрабатывать изображения для веб

проектов. Понимаю специфику интернет магазина. Умею верстать на html и

bootstrap. Занимаюсь новостными блогами, версткой новостей, акций и

новинок, в том числе и html рассылками. Работаю с наполнением и

поддержкой актуальности каталога товаров. Умею обрабатывать большие

объемы информации.

Принимал участие в следующих проектах:

https://kamik-group.ru/

https://zvezdy.ru

https://zvezdy-service.ru/

https://starfood.pro/

https://stars-consult.ru/