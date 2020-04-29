psyculture

Контент менеджер, администратор сайтов.
Работаю контент менеджером и администратором сайтов с 2012 года. Веду коммерческие проекты в сфере оснащения заведений общественного питания.
Хорошо знаю такие платформы как 1с Битрикс, Joomla и Opencart. Умею
работать с графическими редакторами, обрабатывать изображения для веб
проектов. Понимаю специфику интернет магазина. Умею верстать на html и
bootstrap. Занимаюсь новостными блогами, версткой новостей, акций и
новинок, в том числе и html рассылками. Работаю с наполнением и
поддержкой актуальности каталога товаров. Умею обрабатывать большие
объемы информации.
Принимал участие в следующих проектах:
Действие аккаунта приостановлено!