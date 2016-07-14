psyhelp

Денис Герман psyhelp

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональный дизайн и верстка сайтов (HTML5, CSS3)

Опыт работы: 8-летний опыт работы в веб-студии с разнообразными проектами разной сложности

Верстка дизайна сайта и лендингов:

  • HTML5, CSS3
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,

    Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Простой, структурированный, читабельный код, хорошо понимаемый поисковыми системами
  • Аккуратный, логичный, лаконичный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • SEO-верстка
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
  • Подключение формы обратной связи
  • Создание и подключение почтовых ящиков на базе pdd.yandex.ru

Стоимость верстки дизайна:

  • Главная от 50$
  • Внутренняя от 15$
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков
  • Качественную работу
  • Разумные цены
  • Постоянная связь по скайпу в рабочее время (пн-пт, с 9:00 до 17:00)
  • Конструктивное общение
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк
  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Western Union
  • MoneyGram
  • PayPal
  • Visa/MasterCard
E-mail: [email protected]

Skype: generetion2008