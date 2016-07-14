Профессиональный дизайн и верстка сайтов (HTML5, CSS3)
Опыт работы: 8-летний опыт работы в веб-студии с разнообразными проектами разной сложности
Верстка дизайна сайта и лендингов:
- HTML5, CSS3
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+,
Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Простой, структурированный, читабельный код, хорошо понимаемый поисковыми системами
- Аккуратный, логичный, лаконичный код
- Соблюдение стандартов W3C
- SEO-верстка
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
- Подключение формы обратной связи
- Создание и подключение почтовых ящиков на базе pdd.yandex.ru
- Главная от 50$
- Внутренняя от 15$
- Соблюдение сроков
- Качественную работу
- Разумные цены
- Постоянная связь по скайпу в рабочее время (пн-пт, с 9:00 до 17:00)
- Конструктивное общение
- Карта Приватбанк
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Western Union
- MoneyGram
- PayPal
- Visa/MasterCard
Skype: generetion2008