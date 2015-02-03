Здравствуйте, у меня проблема с wordpress+woocomerce+simple auctionКогда я авторизован на сайте под любым пользователем, то все впорядке.если зайти как гость то возникает проблема с плагином simple auction, не отображается карта на главной ,слайдер, таймеры аукциона ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать , что бы фото при загрузке в woocommers имели одинаковый вид, фото могут загружаться разной ориентации, вертикальные и горизонтальные. Миниатюры тоже должны быть одинаковыми. Так же необходимо сделать слайдер миниатюр. На скриншотах показано ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, нужно доработать WCFM - WooCommerce Multivendor Marketplace, а именно добавить две опции - выделения цветом товара (обычный товар или аукцион) и поднятие его в общем списке на определённый временной интервал (1 день, 7 дней...)(типо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
выбор регистрации на сайте отдельно для физ и юр лиц : 1)Самостоятельное создание/удаление дополнительных полей регистрации для юр лиц (в админке) 2)Прикрепление копий документов к форме регистрации Юрлица (любой формат файла) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее: 1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям 2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее: 1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям 2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные ...Закрыт9 лет назад
Разработка модуля мультиязычность для instantCMS 2.0 Требования следующие: - мультиязычность (русский, англ. языки и др.) - возможность просмотра сайта пользователем на разных языках, а также выбор языка в личном кабинете (админке) ...Закрыт9 лет назад
Требуется модуль оплаты через квитанцию сбербанка для joomshoppingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задача выгружать из 1с на сайт bitrix следующие виды скидок: 1.По сумме чека 2.По кол-ву товара в чеке 3.Определённая группа товаров 4.Определённые даты Все эти моменты сейчас дорабатываются ...Закрыт10 лет назад
Планируется выгружать из 1с на сайт маркетинговые акции (в 1c торговле 11 можно задать как на группу товаров, так и по какому-то условии при продаже.), от разных условий продажи могут быть разные скидки. Необходимо доработать ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется правка шаблона BT-SHOPPING Joomla (joomshopping), исправление ошибок вёрстки.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать: 1.Когда заливаем товар через импорт в долларах, на сайте он должен отображаться в рублях, то есть происходит автоматическая конвертация по курсу цб. 2.Курс доллара должен автоматически обновляться с цб. 3.При ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад