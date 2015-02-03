psyman82

Алексей psyman82

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Исправление ошибок wordpress+woocommerce+simple auction

    Здравствуйте, у меня проблема с wordpress+woocomerce+simple auctionКогда я авторизован на сайте под любым пользователем, то все впорядке.если зайти как гость то возникает проблема с плагином simple auction, не отображается карта на главной ,слайдер, таймеры аукциона ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отображение фото в карточке товара wordpress+woocommers

    Необходимо сделать , что бы фото при загрузке в woocommers имели одинаковый вид, фото могут загружаться разной ориентации, вертикальные и горизонтальные. Миниатюры тоже должны быть одинаковыми. Так же необходимо сделать слайдер миниатюр. На скриншотах показано ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка Wordpress+woocommerce

    Здравствуйте, нужно доработать WCFM - WooCommerce Multivendor Marketplace, а именно добавить две опции - выделения цветом товара (обычный товар или аукцион) и поднятие его в общем списке на определённый временной интервал (1 день, 7 дней...)(типо ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать доработку для Joomshopping

    выбор регистрации на сайте отдельно для физ и юр лиц : 1)Самостоятельное создание/удаление дополнительных полей регистрации для юр лиц (в админке) 2)Прикрепление копий документов к форме регистрации Юрлица (любой формат файла) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа по InstantCMS , доработка модулей

    Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее: 1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям 2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка Instantmaps2

    Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее: 1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям 2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мультиязычность для instantcms2

    Разработка модуля мультиязычность для instantCMS 2.0  Требования следующие:   - мультиязычность (русский, англ. языки и др.)  - возможность просмотра сайта пользователем на разных языках, а также выбор языка в личном кабинете (админке)  ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Bitrix.

    Задача выгружать из 1с на сайт bitrix следующие виды скидок: 1.По сумме чека 2.По кол-ву товара в чеке 3.Определённая группа товаров 4.Определённые даты Все эти моменты сейчас дорабатываются ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта 1с Bitrix

    Планируется выгружать из 1с на сайт маркетинговые акции (в 1c торговле 11 можно задать как на группу товаров, так и по какому-то условии при продаже.), от разных условий продажи могут быть разные скидки. Необходимо доработать ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на joomshopping

    Необходимо сделать: 1.Когда заливаем товар через импорт в долларах, на сайте он должен отображаться в рублях, то есть происходит автоматическая конвертация по курсу цб. 2.Курс доллара должен автоматически обновляться с цб. 3.При ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Отображение фото в карточке товара wordpress+woocommers
WordPress
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Всё отлично, рад сотрудничеству
Ответный отзыв
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка интернет-магазина на joomshopping
Все отлично, оплата вовремя, четкое тз
Очень доволен работой. Качественно и в сроки.
Ответный отзыв