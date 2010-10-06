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Сергей Хоменко
psyxoz
psyxoz
38 лет
Украина
/
Одесса
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Языки: PHP (ООП) , Mysql(5.0), JavaScript(ExtJS, jQuery) HTML, CSS
PHP
Javascript
MySQL
HTML
CSS
jQuery
Портфолио
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Женский Журнал Lady-ua
170 просмотров
Интернет-магазин djbeat
159 просмотров
Пресс-служба Одесского Национального Университета
187 просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#5311
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