psyxoz

Сергей Хоменко psyxoz

 
38 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Языки: PHP (ООП) , Mysql(5.0), JavaScript(ExtJS, jQuery) HTML, CSS

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#5311