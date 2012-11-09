pt179

Владимир Соколов pt179

 
45 летРоссия/Архангельск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Система администрирования для почтового сервиса.
Сотрудничеством доволен.
Работа была выполнена в полном объеме и в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Контент для сайта
Спасибо за такое приятное сотрудничество!
Отличный сервис! Лера всегда на связи, сроки и качество выполняемой работы на 200% соответствуют заявленным. Обязательно продолжим сотрудничество и в дальнейшем:) Лере и команде всяческих успехов и процветания!!!
Ответный отзыв