$100
Надо сделать контент для англоязычного сайта в пределах 8-10 тысяч знаков.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Надо сделать контент для англоязычного сайта в пределах 8-10 тысяч знаков.
Необходимо доработать существующую систему для почтового сервиса. Основная работа уже сделана, необходимо произвести проверку некоторых функций и дописать недостающие скрипты.
Админ-панель курьерской службы. Требуется интегрированный СМС и джаббер нотификатор с использованием jabber-бота. Задача бота - своевременные уведомления участников системы о происходящих событиях.