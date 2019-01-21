студентка экономического вуза, факультет Маркетинга, направление Реклама и PR

Свободно владею разговорным английским + бизнес-лексика.

Выполняю презентации (Power Point, Google Slides и др.), Google Analytics, MS Visio, SPSS Statictics, контент-анализ, Google Forms, анализ медиа-образа компании, мониторинг СМИ, составлении медиа-карты, копирайт, ведение групп в соц. сетях, различные переводы с английского на русский и наоборот, написание эссе на английском, транскрибация. Коммуникабельная, ответственная, тактичная, пунктуальная.