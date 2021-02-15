ptashnikoleh

Портфолио - https://www.behance.net/olehptashnik
Личные и деловые качества:
Отзывчивость
Вежливость
Умение легко находить контакт с людьми
Уверенность в себе
Умение легко поддерживать деловые и профессиональные контакты
Умение расставлять приоритеты
Оптимизм
Активная жизненная позиция
Умение добиваться поставленных целей
Умение эффективно планировать свое время
Креативное мышление
Системное мышление
Внимательность к деталям
Готовность самостоятельно принимать решения
Умение работать в команде
Стремление к профессиональному развитию
Инициативность