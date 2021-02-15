ptashnikoleh

Олег Пташник ptashnikoleh

 
27 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Портфолио -  https://www.behance.net/olehptashnik

Личные и деловые качества:

Отзывчивость

Вежливость

Умение легко находить контакт с людьми

Уверенность в себе

Умение легко поддерживать деловые и профессиональные контакты

Умение расставлять приоритеты

Оптимизм

Активная жизненная позиция

Умение добиваться поставленных целей

Умение эффективно планировать свое время

Креативное мышление

Системное мышление

Внимательность к деталям

Готовность самостоятельно принимать решения

Умение работать в команде

Стремление к профессиональному развитию

Инициативность