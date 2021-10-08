pte_redaktor

Птередактор - вымирающий вид редакторов, проводящий тройной фактчекинг и готовых сожрать за непроверенный текст. (с)

Опыт работы с текстами - более 13 лет; опыт собственно редактирования, начиная с фанфикшна и заканчивая научными журналами из списка RSCI, - более двух лет.

Готова к работе с текстами на любую тему.

Высшее образование (магистр журналистики), также - научный сотрудник в научном институте и ассистент кафедры на факультете журналистики в университете. Есть опыт преподавания русского языка в 10-11 кл., а также всего, что связано с историей и теорией литературы.