Качественная верстка (HTML, CSS, JS). Получите то, на что рассчитывали! Быстро и удобно!

Спасибо за заинтересованность моим скромным опытом в верстке!

Со своей стороны могу предложить следующие умения и навыки:

HTML5 (используется семантическая верстка)

CSS3 (чаще Sass, реже Less)

JavaScript (декораторы, взаимодействие с формами)

CSS FlexBox/Grid (при необходимости Bootstrap)

BEM

Отзывчивость, адаптивность

Поскольку процесс обучения никогда не останавливается - технологий конечно будет гораздо больше!