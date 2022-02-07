ptefn

Илья ptefn

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка (HTML, CSS, JS). Получите то, на что рассчитывали! Быстро и удобно!

Привет!

Спасибо за заинтересованность моим скромным опытом в верстке!

Со своей стороны могу предложить следующие умения и навыки:

  • HTML5 (используется семантическая верстка)
  • CSS3 (чаще Sass, реже Less)
  • JavaScript (декораторы, взаимодействие с формами)
  • CSS FlexBox/Grid (при необходимости Bootstrap)
  • BEM
  • Отзывчивость, адаптивность
Поскольку процесс обучения никогда не останавливается - технологий конечно будет гораздо больше!

Портфолио