Качественная верстка (HTML, CSS, JS). Получите то, на что рассчитывали! Быстро и удобно!
Привет!
Спасибо за заинтересованность моим скромным опытом в верстке!
Со своей стороны могу предложить следующие умения и навыки:
- HTML5 (используется семантическая верстка)
- CSS3 (чаще Sass, реже Less)
- JavaScript (декораторы, взаимодействие с формами)
- CSS FlexBox/Grid (при необходимости Bootstrap)
- BEM
- Отзывчивость, адаптивность
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Портфолио
- Сайт мастерской, исправляющей автовмятины8 просмотров