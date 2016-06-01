pteroduck

Вадим pteroduck

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
однако

логотипы- это моё хобби, а не работа.

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Отзывы заказчиков

s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип для автосервиса
Чуткий дизайнер, готов с легкостью воплотить любые пожелания заказчика, даже не совсем понятные, спасибо!
Благодарен Алексею за его выбор. Безусловно рекомендую его другим дизайнерам как ответственного и адекватного человека.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $30от 1 дня
#351