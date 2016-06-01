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- Злой рыжий34 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Чуткий дизайнер, готов с легкостью воплотить любые пожелания заказчика, даже не совсем понятные, спасибо!
Ответный отзыв
Благодарен Алексею за его выбор. Безусловно рекомендую его другим дизайнерам как ответственного и адекватного человека.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $30от 1 дня
#351