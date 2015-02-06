ptichkafeniks

Копирайтинг, рерайтинг, статьи, редактирование, переводы. Русский и украинский языки. Грамотно. В срок.

При написании уникальных текстов избегаю тематики, в которой не разбираюсь. Считаю это отличным способом избавить себя и вас от необходимости краснеть за результаты такого "сотрудничества". Если оставила заявку на ваш проект, значит, мне есть что сказать по заданной теме.

Ответственная, исполнительная, к любым задачам подхожу творчески. Всегда внимательно отношусь к пожеланиям заказчика.

Грамотно, качественно, в срок:

Написание уникальных статей

Рерайтинг

Отзывы о товарах и услугах

Редактирование

Переводы

Языки:

Украинский

Русский

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