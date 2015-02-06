ptichkafeniks

Елена ptichkafeniks

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, статьи, редактирование, переводы. Русский и украинский языки. Грамотно. В срок.

При написании уникальных текстов избегаю тематики, в которой не разбираюсь. Считаю это отличным способом избавить себя и вас от необходимости краснеть за результаты такого "сотрудничества". Если оставила заявку на ваш проект, значит, мне есть что сказать по заданной теме.

Ответственная, исполнительная, к любым задачам подхожу творчески. Всегда внимательно отношусь к пожеланиям заказчика. 

Грамотно, качественно, в срок:

  • Написание уникальных статей
  • Рерайтинг
  • Отзывы о товарах и услугах
  • Редактирование
  • Переводы
Языки:

  • Украинский
  • Русский
Оплата:

  • WebMoney
  • ПриватБанк
  • IdeaBank