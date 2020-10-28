Покет Студия

Здравствуйте!

"Покет Студия" - это несколько дикторов, актёров и отличный звукорежиссёр. Мы всегда открыты для нового опыта и потому постоянно растём в производстве как рекламного, так и развлекательного контента. Примеры выполненных нами работ вы легко найдёте по ссылкам ниже . Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы ваш клиент услышал ваш бизнес.

Напишите нам.

https://bit.ly/3jww1wl - приветствие от звукорежиссёра

https://bit.ly/2HDqRRZ - группа ВК

https://bit.ly/37MFDB2 - профиль на fl.ru

https://bit.ly/3e0ptVP - SoundCloud