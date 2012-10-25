ptproductions

Есть форма на 9 полей (8 основных и 1 скрытое, значение берется из GET или из COOKIES) http://businessconf.ru/register/ Нужно сделать форму заново так, чтобы она: 1) Проверяла вводимые данные на валидность 2) Сохраняла вводимые данные в .txt-файл 3) Сохраняла вводимые данные в ...
Андрей Панферов ptproductionsptproductions
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужны баннеры для конференции (gif или flash). http://businessconf.ru Сначала делается основной макет (1000-1500 рублей), затем клонируется в куче разных размеров (по 100 рублей за размер). Конференций много, соответственно задач тоже :) Пишите телефоны, задачу нужно решать ...Баннеры14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайте http://businessconf.ru мне нужна всплывающая форма (во вложении jpg, есть еще psd). Левая часть всплывающего окна должна остаться единым рисунком png, чтобы я потом мог его заменять. Если человек заполнял форму, то больше мы ему ее ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru Что будет нужно: 1) Размещать логотипы информационных партнеров 2) Менять информацию по нашим запросам 3) Размещать дополнительные страницы (по готовым макетам для верстки) 4) Контролировать подрядчиков по более ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад