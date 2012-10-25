ptproductions

Андрей Панферов ptproductions

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сделать умную форму для сайта

    $100

    Есть форма на 9 полей (8 основных и 1 скрытое, значение берется из GET или из COOKIES) http://businessconf.ru/register/ Нужно сделать форму заново так, чтобы она: 1) Проверяла вводимые данные на валидность 2) Сохраняла вводимые данные в .txt-файл 3) Сохраняла вводимые данные в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннер и пачка ресайзов для конференции

    $100

    Нужны баннеры для конференции (gif или flash). http://businessconf.ru Сначала делается основной макет (1000-1500 рублей), затем клонируется в куче разных размеров (по 100 рублей за размер). Конференций много, соответственно задач тоже :) Пишите телефоны, задачу нужно решать ...

    Flash
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать на сайте всплывающую форму

    $50

    На сайте http://businessconf.ru мне нужна всплывающая форма (во вложении jpg, есть еще psd). Левая часть всплывающего окна должна остаться единым рисунком png, чтобы я потом мог его заменять. Если человек заполнял форму, то больше мы ему ее ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор сайта конференции

    $250

    Нужен человек на администрирование сайта конференции businessconf.ru Что будет нужно: 1) Размещать логотипы информационных партнеров 2) Менять информацию по нашим запросам 3) Размещать дополнительные страницы (по готовым макетам для верстки) 4) Контролировать подрядчиков по более ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад