ptrebuzye

Павел ptrebuzye

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Web Мастер.

Web Мастер. Занимаюсь информационными сайтами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Поиск неисправностей на сайте.
Отлично сработались! Вывели сайт в Good оценку по Google. Рекомендую!
Все сделал. Качественная работа. Спасибо!!!
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Найти ошибку в Админке WordPress.
WordPress
Отличное сотрудничество! Продолжаем работу по новому проекту. Рекомендую!
Спасибо Михаилу! Оперативно и грамотно разобрался в проблеме. Все сделано на отлично. Отзывам про него можно верить))). Рекомендую!
Ответный отзыв