Требуется автор полного цикла для создания контента на тему TikTok. Задачи включают составление ТЗ, написание статей, подбор медиафайлов и возможность публикации. Необходим опыт пользования TikTok и умение подбирать актуальные темы. Ожидается легкий молодежный стиль и достоверность информации. Оплата обсуждается в личной переписке.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести тестирование сайта для выявления неисправностей и их оптимизации. Ожидается детальный анализ работы сайта с рекомендациями по улучшению его функциональности и производительности.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется устранить проблему в админке WordPress, где левое меню отображается, но содержимое пунктов не загружается, и страница постоянно обновляется. Необходимо найти и исправить глюк для нормальной работы админки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Выложить 1 статью на сайт на WP.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
4 года назад
Отлично сработались! Вывели сайт в Good оценку по Google. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все сделал. Качественная работа. Спасибо!!!
$5
10 баллов
4 года назад
WordPress
Отличное сотрудничество! Продолжаем работу по новому проекту. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Михаилу! Оперативно и грамотно разобрался в проблеме. Все сделано на отлично. Отзывам про него можно верить))). Рекомендую!