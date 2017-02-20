Образование:
Неоконченное высшее (очное) 2015-2016 г. ИМКН УрФУ.
Специальность: математика и компьютерные науки.
Опыт работы:
Партия “Яблоко”: август-сентябрь 2016г (организатор).
Компания “Связной”: декабрь 2016г - по н.в. (агент
технической поддержки).
Дополнительная информация:
Тренинги и курсы: спецкурс “Проектирование продукта” в 2015 г.
Знания иностранных языков: английский разговорный, чешский базовый.
Владение компьютером: на уровне опытного пользователя.
Навыки программирования: основы С#, Java и Python.
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