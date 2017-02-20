﻿Образование​:

Неоконченное высшее (очное) 2015-2016 г. ИМКН УрФУ.

Специальность:​ математика и компьютерные науки.

Опыт работы:

Партия “Яблоко”: август-сентябрь 2016г (организатор).

Компания “Связной”: ​ декабрь 2016г - по н.в. (агент

технической поддержки).

Дополнительная информация:

Тренинги и курсы:​ спецкурс “Проектирование продукта” в 2015 г.

Знания иностранных языков:​ английский разговорный, чешский базовый.

Владение компьютером:​ на уровне опытного пользователя.

Навыки программирования​: основы С#, Java и Python.