Услуги издательского агентства

Присвоение ISBN (международного стандартного номера книги), кодов УДК, ББК, осуществление обязательной рассылки.

Издание книги на заказ: опубликуем результаты вашей научной деятельности, литературного творчества, сборники статей. Для корпоративных заказчиков издадим презентационное издание о достижениях и возможностях вашей компании.

Книга может быть выполнена с использованием любых полиграфических материалов по вашему желанию.

Подготовка книги к печати: райтинг, литературное редактирование, корректура, верстка, дизайн.

Типографская печать книги тиражом от 1 экз.

Консультационные услуги по изданию книг.

Сопутствующие издательские услуги: перевод текстов с/на популярные иностранные языки, сканирование и распознавание текстов, профессиональная обработка фото и других изображений, изготовление корпоративных календарей и прочей печатной продукции.

Исходные материалы (авторские тексты, фото, рисунки) принимаем в любом удобном для вас виде.