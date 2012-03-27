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Иван publishstyle

 
44 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Полиграфический дизайн и верстка, фирменный стиль

Полиграфический дизайн: буклеты, листовки, флаеры, обложки, открытки и др.

Полиграфическая верстка: оригинал-макеты книг, журналов, газет.

Фирменные стили, логотипы, визитки.

Сайты: дизайн и создание.

Индивидуальный поход. Умеренные цены. Оплата - наличные, webmoney.

Логотип для сайтаДизайн буклета
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