Полиграфический дизайн и верстка, фирменный стиль
Полиграфический дизайн: буклеты, листовки, флаеры, обложки, открытки и др.
Полиграфическая верстка: оригинал-макеты книг, журналов, газет.
Фирменные стили, логотипы, визитки.
Сайты: дизайн и создание.
Индивидуальный поход. Умеренные цены. Оплата - наличные, webmoney.
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Портфолио
- Подарки (вектор)926 просмотров
- Карта #3126 просмотров
- Карта #2102 просмотра
- Карта #1128 просмотров
- Векторные чертежи (4)111 просмотров
- Векторные чертежи (3)159 просмотров
- Векторные чертежи (2)146 просмотров
- Векторные чертежи (1)232 просмотра
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- Фирменный стиль интернет-магазина "Агромир Pro"152 просмотра
- Фирменный стиль компании "Мастер-групп"118 просмотров
- Фирменный стиль "Fr. Scotland with love"114 просмотров