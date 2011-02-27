Контент для сайта - копирайт, рерайт. Быстро и качественно.

Серьезно или со смешинкой на кончике ножа - решаете Вы.

Независимо от этого - легко, понятно, образно, лаконично, вкусно и своевременно. ВСЕГДА.

- Контент для сайта (рекламный, информационный, новостной).

- Статьи для СМИ (газеты, журналы).

- Пресс-релизы.

- Тексты для SEO и поискового продвижения сайтов.

- Коммерческие предложения.

- Тексты для буклетов и листовок.

Сроки - от 1дня.

Специализация: Копирайтинг, рерайтинг.

Опыт работы: 6 лет

Стоимость месяца работы: от 500 Euro

Стоимость 1 часа работы: от3 Euro

Стоимость за 1000 символов: 3-5 Euro

Это средние расценки. Конкретно в Вашем случае всё зависит от необходимого объема, сроков и сложности выполнения задачи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО зайдите в мое портфолио. Если это то, что Вам нужно, всегда готова к диалогу!

Как со мной связаться:

skype: antuanetta16

е-mail: [email protected]