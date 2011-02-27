Серьезно или со смешинкой на кончике ножа - решаете Вы.
Независимо от этого - легко, понятно, образно, лаконично, вкусно и своевременно. ВСЕГДА.
- Контент для сайта (рекламный, информационный, новостной).
- Статьи для СМИ (газеты, журналы).
- Пресс-релизы.
- Тексты для SEO и поискового продвижения сайтов.
- Коммерческие предложения.
- Тексты для буклетов и листовок.
Сроки - от 1дня.
Специализация: Копирайтинг, рерайтинг.
Опыт работы: 6 лет
Стоимость месяца работы: от 500 Euro
Стоимость 1 часа работы: от3 Euro
Стоимость за 1000 символов: 3-5 Euro
Это средние расценки. Конкретно в Вашем случае всё зависит от необходимого объема, сроков и сложности выполнения задачи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО зайдите в мое портфолио. Если это то, что Вам нужно, всегда готова к диалогу!
Как со мной связаться:
skype: antuanetta16
е-mail: [email protected]
Портфолио
- Представление брендов "ALETTA" и "Val&Max"353 просмотра