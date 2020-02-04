Дизайнер интерьеров
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Моя цель - разработка дизайна от концепции до реализации!
Украина. Киев
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Краткая информация
Практикующий дизайнер интерьеров.Коммуникабельная, целеустремленная, легко обучаемая, ответственное отношение к
выполнению поставленных задач.
Проф. навыки
Многолетний опыт общения с клиентами.
Разработка концепции дизайна и стилевая подборка мебели и аксессуаров.
Выполнение рабочих чертежей.
Визуализация в Archicad, Photoshop. Коллажи.
Ведение проекта с нуля.
Проектирование мебели.
Портфолио
- Дизайн-проект интерьера. Содержание.60 просмотров
- ЖК Метрополия58 просмотров
- Дизайн-проект интерьера68 просмотров
- Спортивная тематика49 просмотров
- ЖК Комфорт Таун46 просмотров
- ЖК Сити Парк43 просмотра