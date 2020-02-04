Дизайнер интерьеров

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Моя цель - разработка дизайна от концепции до реализации!

Украина. Киев

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Краткая информация

Практикующий дизайнер интерьеров.Коммуникабельная, целеустремленная, легко обучаемая, ответственное отношение к

выполнению поставленных задач.

Проф. навыки

Многолетний опыт общения с клиентами.

Разработка концепции дизайна и стилевая подборка мебели и аксессуаров.

Выполнение рабочих чертежей.

Визуализация в Archicad, Photoshop. Коллажи.

Ведение проекта с нуля.

Проектирование мебели.