Новичок не равно неумеха

Студент 2го курса. Хочу попробовать себя в сфере фриланса, особенно в работе с текстами или простым дизайном.

Копирайт/рерайт: веду инстаграм с эко-тематикой, пишу тексты в течение года. Также по мере прохождения различных курсов, интенсивов, мастер-классов написаны разные тексты для статей на сайтах.

Дизайн: для инстаграма создаю обложки для актуальных, постов и инста-сторис в приложении Canva.

Хочу набраться опыта и попробовать себя в данных сферах. От себя могу гарантировать ответственность, пунктуальность, доброжелательность и гибкость.