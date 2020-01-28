Занимаюсь видеомонтажём

Я работаю в таких программах как:✔Adobe Premiere Pro ✔Photoshop ✔After Effects ✔Illustrator ✔Blender 3D ✔FL Studio. К работе подхожу с полной ответственностью. Сделаю монтаж любого формата: блог, влог, промо-ролик, тревел-видео, нарезку стрима, домашние и семейные видео. P.S. Есть опыт игры во множество современных онлайн игр таких как: World of Tanks, Apex Legends, Dota2 и другие... По этому могу адекватно оценить на что расставить акценты при монтаже. И донести самые яркие моменты до зрителя.