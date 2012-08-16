pugovka1984

Бухгалтерские услуги

Опыт работы

Стаж

3 и более

Профессиональные навыки

Владею знаниями 1С:бухгалтерия, торговля и склад, з/п версии 7.0, а также версии 8.0., Клиент-Банк. Отличное знание ПК (Word, Excel, Outluk, Консультант + и многие др. программы). Подготовка и сдача отчетности в ПФ РФ И ФСС, Статистика.

Места предыдущей работы

Саратов ООО

Бухгалтер (декабрь 2010 - по настоящее время)

Учет труда и з/п, кадровый учет. Подготовка и сдача отчетности в Пф и ФСС, статистика. Учет кассовых операций. Формирование книги учета доходов и расходов. Банк (формирование п/п и разноска выписок по нескольким банкам в 1С). Расчеты с поставщиками. Первичка.

Саратов ИП Кудряшова О. В.

Бухгалтер (сентябрь 2007 - июль 2009)

учет с поставщиками, учет ОС и ТМЦ.

Саратов ООО «Бир-Трейд»; (Официальный дистрибьютор ПК «Балтика»)

Бухгалтер (октябрь 2006 - июль 2007)

Ведение кассы, з/п и кадры.

Саратов ММУ "Городская поликлиника №9";

оператор (январь 2006 - август 2006)

Занесение реестров в программу, формирование отчета.