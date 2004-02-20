работаю с Photoshop, обработка фотографий, качественная обтравка, создание артов

Студент, есть опыт в Photoshop и свое портфолио https://www.instagram.com/__berserkr__/?r=nametag.

Готов взять любой заказ, скорее всего не из-за денег, а из-за опыта и новых знаний, хочу развиваться в этой сфере и добиваться лучшего результата, приносить пользу другим людям.

Как я считаю знания это самое ценное в жизни, в скандинавской мифологии Один (бог всех богов или Все отец) отдал свой левый глаз, ради знаний, я бы отдал куда больше