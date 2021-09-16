pulloveeer

Выполню заказ за отзыв (для рабочего портфолио)

Доброго времени суток! Меня зовут Елизавета, я начинающий фрилансер. Прохожу курс по заработку на интернет-маркетинге от Данила Матухно. На данном этапе собираю портфолио для работы в сфере дизайна и визуальной упаковки. Возьму Ваш заказ за минимальную плату. В последующем возможно сотрудничество на перманентной основе. Разработаю креативы для Вашей таргет. рекламы, логотип, упакую чек-листы, инфографику для товара на продажу, а также сделаю презентацию на любую тему (с использованием Ваших текстов и, возможно, исходных материалов). Для начала я возьму у вас полное ТЗ, мы обговорим все нюансы, затем я приступлю к работе. Нахожусь на связи на протяжении всего рабочего процесса и учитываю все Ваши правки. В результате Вы получите проект, выполненный в нескольких вариантах и форматах (если требуется).

Рада с Вами сотрудничать!