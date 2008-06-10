Дмитрий Красник
Художник-дизайнер:
Концепт-арт / веб-дизайн / пиксел-арт / саунд-дизайн / музыкальный-продакшн.
- Опыт работы в области Гейм-дизайна (в гейм-девелопмент компании Wireless Sharks).
- Опыт работы в дизайне игровых интерфейсов, кастомизации, портировании и
оптимизации графики.
- Опыт работы пиксель-артистиста (статическая пиксельная графика и пиксельная анимация).
- Достаточно серьёзный опыт работы c графическим редактором Adobe Photoshop.
- Умение рисовать от руки.
- Умение работать с планшетом.
Инетересующие виды деятельности:
Концепт-арт
Веб дизайн
Пиксель-арт/иконки
Дизайн интерфейсов
Музыка и звуковые эффекты.
Состоянием на 10.06.2008: Опыт работы в офисе - 9 мес. / Опыт работы фриланс - 12 мес.
Портфолио
- Без названия112 просмотров
- 10 YEARS DJ135 просмотров
- Без названия124 просмотра
- Без названия134 просмотра
- Без названия113 просмотров
- Без названия105 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия110 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Без названия109 просмотров
- Без названия103 просмотра
- Stop Pizza161 просмотр