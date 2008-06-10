pulse303

Дмитрий pulse303

 
39 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Дмитрий Красник

Художник-дизайнер:

Концепт-арт / веб-дизайн / пиксел-арт / саунд-дизайн / музыкальный-продакшн.

- Опыт работы в области Гейм-дизайна (в гейм-девелопмент компании Wireless Sharks).

- Опыт работы в дизайне игровых интерфейсов, кастомизации, портировании и

оптимизации графики.

- Опыт работы пиксель-артистиста (статическая пиксельная графика и пиксельная анимация).

- Достаточно серьёзный опыт работы c графическим редактором Adobe Photoshop.

- Умение рисовать от руки.

- Умение работать с планшетом.

Инетересующие виды деятельности:

Концепт-арт

Веб дизайн

Пиксель-арт/иконки

Дизайн интерфейсов

Музыка и звуковые эффекты.

Состоянием на 10.06.2008: Опыт работы в офисе - 9 мес. / Опыт работы фриланс - 12 мес.

Портфолио
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