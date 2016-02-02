Работаю в маркетинге 15 лет.
Знаю:
- как писать тексты, которые вызывают интерес у ЦА;
- как выводить на рынок новые бренды;
- как проверить подрядчиков интернет-рекламы на профессионализм и адекватность;
- как оценить эффективность рекламных кампаний;
- как и где собирать данные для анализа конкурентов;
- какие основные ошибки допускают владельцы бизнеса;
- где и как собирать эксклюзивную информацию по заданной тематике.
Пример моей последней статьи смотрите по ссылке:
http://www.anotherpoint.ru/knowledge/articles/nativnaya-reklama-dve-storony-odnoy-medali/
Готова стать надежным и долгосрочным партнером в продвижении вашего бизнеса.
Меня интересует не количество, а качество выполняемых мною заказов. В связи с этим ищу несколько компаний, с которыми буду плодотворно сотрудничать, а не клепать материалы по дешевке.
Уважаемые заказчики, просьба не беспокоить, если вы ищет себе подрядчиков, работающих по системе оплаты за 1000 знаков.