Обо мне

Здравствуйте, меня зовут Злата!

Училась в онлайн-школе CreateYouself.

Услуги которые я предоставляю:

1.Настройка таргетированной рекламы

(создание сообщества/группы/страницы и ее упаковка;аналитика целевой аудитории;тестовый запуск рекламы и ее аналитика;создание продающего и креативного промопоста)

2.SMM

(администрирование страницы/паблика

/сообщества; создание креативных постов и сторис;консультация по шапкам профиля/хайлайтс в инстаграм; оформление профилей инстаграм с нуля или редактирование)