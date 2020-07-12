Обо мне
Здравствуйте, меня зовут Злата!
Училась в онлайн-школе CreateYouself.
Услуги которые я предоставляю:
1.Настройка таргетированной рекламы
(создание сообщества/группы/страницы и ее упаковка;аналитика целевой аудитории;тестовый запуск рекламы и ее аналитика;создание продающего и креативного промопоста)
2.SMM
(администрирование страницы/паблика
/сообщества; создание креативных постов и сторис;консультация по шапкам профиля/хайлайтс в инстаграм; оформление профилей инстаграм с нуля или редактирование)