Модератор со стажем: все виды контента! Редактирование текстов, статей, чистка сайтов. Поддержка пользователей

Работала 2,5 года модератором всего входящего контента на сайтах от РБК групп. Есть скан Трудовой книжки-все официально. Отзывы только лучшие. Премодерация любого контента, модерация чатов, видео трансляций, поддержка клиентов сайта. Эффективная, но справедливая чистка вашего ресурса. Могу содержать в порядке акк в соц сетях, отвечать на комментарии и сообщения. Наполнение групп вк тематическим контентом. Написание небольших статей. Дешево!