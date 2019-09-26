Помогу Вам найти своего клиента
Меня зовут Татьяна.
Я SMM-СПЕЦИАЛИСТ.
Помогу Вам найти своего клиента.
Вы отдыхаете, аккаунт
работает
- - Ведение страниц в социальных сетях
- - Общение клиентами, оформление заказов;
- - Создание визуала профиля;
- - копирайтинг;
- - Использование разных инструментов для продвижения;
- - Организация конкурсов и акций;
- - Анализ статистики профиля;
- - Редактирование фотографий;
- - Анимационные Stories;
- - Поиск лидеров мнений для рекламы;
- - Анализ целевой аудитории;
- - Массфоловинг и масслайкинг(ручной)
- - Организация фотосессий и выставок;
- - Таргетированная реклама.
Телефон 8-(909)-415-70-94,
Почта [email protected]
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