pumaysh

Татьяна pumaysh

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Помогу Вам найти своего клиента

Меня зовут Татьяна.

Я SMM-СПЕЦИАЛИСТ.

Помогу Вам найти своего клиента.

Вы отдыхаете, аккаунт

работает

 

 

  • -  Ведение страниц в социальных сетях
  • -  Общение  клиентами, оформление заказов;
  • -  Создание визуала профиля;
  • -  копирайтинг;
  • - Использование разных инструментов для продвижения;
  • -  Организация конкурсов и акций;
  • -  Анализ статистики профиля;
  • -  Редактирование фотографий;
  • - Анимационные Stories;
  • -  Поиск лидеров мнений для рекламы;
  • -  Анализ целевой аудитории;
  • -  Массфоловинг и масслайкинг(ручной)
  • -  Организация фотосессий и выставок;
  • - Таргетированная реклама.
Для связи пиши/звони:

Телефон 8-(909)-415-70-94,

Почта [email protected]