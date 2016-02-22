pumba_odessa

Дмитрий Тарас pumba_odessa

 
25 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ретушь/Фотография/Иллюстрация/Картинки/Презентации и рефераты

Здравствуйте , я студент и нуждаюсь в приобретении опыта и небольшом заработке.

Умею пользоваться Ps и Ai . Могу делать рефераты и презентации в ворде.

Это моё портфолио на бехансе https://www.behance.net/dmitry_odessa

Обращайтесь !! Работаю за бесплатно , хотя буду любезен за вознаграждение , и конечно же хорошие отзывы   с вашей стороны :3

Если что пишите мне Вк: https://vk.com/pumba_odessa

Ретушь фото
Портфолио