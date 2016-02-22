Ретушь/Фотография/Иллюстрация/Картинки/Презентации и рефераты
Здравствуйте , я студент и нуждаюсь в приобретении опыта и небольшом заработке.
Умею пользоваться Ps и Ai . Могу делать рефераты и презентации в ворде.
Это моё портфолио на бехансе https://www.behance.net/dmitry_odessa
Обращайтесь !! Работаю за бесплатно , хотя буду любезен за вознаграждение , и конечно же хорошие отзывы с вашей стороны :3
Если что пишите мне Вк: https://vk.com/pumba_odessa
Портфолио
- Обработка фото , Создание Афиш297 просмотров
- Создание 2D персонажей133 просмотра