Ретушь/Фотография/Иллюстрация/Картинки/Презентации и рефераты

Здравствуйте , я студент и нуждаюсь в приобретении опыта и небольшом заработке.

Умею пользоваться Ps и Ai . Могу делать рефераты и презентации в ворде.

Это моё портфолио на бехансе https://www.behance.net/dmitry_odessa

Обращайтесь !! Работаю за бесплатно , хотя буду любезен за вознаграждение , и конечно же хорошие отзывы с вашей стороны :3

Если что пишите мне Вк: https://vk.com/pumba_odessa