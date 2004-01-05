puper

Максим Вало puper

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад

Квалификация "CLP разработчик" по продуктам Lotus.

1C Профессионал

Опыт работы с базами данных MySQL, DB2 и др.

Опыт написания систем с применение нескольких языков сразу C++, Delphi, Java,1C , Web язки.

Опыт програмирования под UNIX.

Опыт доведения до ума разнородных чужих проектов.

Опыт объединения различных систем в одну.

MySQLDelphi

  • Распознание видеоизображения

    $2500

    Распознание видеоизображения. Требования к ПО: 1. Открыть и проигрывать видео файл. 2. Просмотр по кадрам. 3. Примитивные инструменты, такие как линейка, лупа, выделение изображения. 4. Выделение участков изображения (конкретных частей тела человека) ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Использование ПКП в медицине.

    $200

    Нужен подробный анализ использования ПКП в медицине. 1. Возможные использования. 2. Существующий медицинский софт под ПКП. 3. Примеры использования ПКП в медицинской практике.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Описание мобильных устройств(наладонников).

    $100

    Нужен отчет по мобильным устройствам (наладонникам): 1. Какие есть производители, особенности устройств (PALM, PocketPC и т.д.) 2. Какие ОС, особенности. 3. Какие иметься средства разработки под моб. устройства. 4. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    19 лет назад