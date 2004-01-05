Распознание видеоизображения. Требования к ПО: 1. Открыть и проигрывать видео файл. 2. Просмотр по кадрам. 3. Примитивные инструменты, такие как линейка, лупа, выделение изображения. 4. Выделение участков изображения (конкретных частей тела человека) ...
Квалификация "CLP разработчик" по продуктам Lotus.
1C Профессионал
Опыт работы с базами данных MySQL, DB2 и др.
Опыт написания систем с применение нескольких языков сразу C++, Delphi, Java,1C , Web язки.
Опыт програмирования под UNIX.
Опыт доведения до ума разнородных чужих проектов.
Опыт объединения различных систем в одну.
- $2500Прикладное ПО7 заявокЗакрыт19 лет назад
- $200
Нужен подробный анализ использования ПКП в медицине. 1. Возможные использования. 2. Существующий медицинский софт под ПКП. 3. Примеры использования ПКП в медицинской практике.Копирайтинг10 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
Нужен отчет по мобильным устройствам (наладонникам): 1. Какие есть производители, особенности устройств (PALM, PocketPC и т.д.) 2. Какие ОС, особенности. 3. Какие иметься средства разработки под моб. устройства. 4. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт19 лет назад