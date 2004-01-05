Распознание видеоизображения. Требования к ПО: 1. Открыть и проигрывать видео файл. 2. Просмотр по кадрам. 3. Примитивные инструменты, такие как линейка, лупа, выделение изображения. 4. Выделение участков изображения (конкретных частей тела человека) ...