Юрист.

Контроль ведения корпоративного блока в полном объеме: внесение изменений в учредительные документы (смена исполнительного органа, юридического адреса, увеличение/уменьшение уставного капитала, распределение долей в УК, внесение изменений, не связанных с изменениями в учредительных документах юридического лица, открытие/закрытие расчетных счетов в банках (личное представительство), Подготовка комплекта документов для участия в коммерческих тендерах (комплект учредительных документов, заполнение анкет и коммерческой информации по компании); Представление интересов компании в государственных органах, в том числе ИФНС (подготовка ответов на требования, сопровождение генеральных директоров при проведении мероприятий налогового контроля, обжалование действий налоговых органов).Договорная работа, в том числе по вексельным обязательствам.Сделки связанные с управлением недвижимостью.