puresmm

Любовь puresmm

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продвижение в Instagram

Меня зовут Любовь и я SMM-специалист в Instagram.

Сейчас Instagram самая популярная сеть в мире. Число ежедневных активных пользователей составляет 500 миллионов человек. Среди них точно есть ваши клиенты и я помогу привлечь и заинтересовать их.

Я работаю на увеличение клиентов, а не просто подписчиков.

Итак я вам предлагаю:

  • Качественное продвижение аккаунта в Instagram
  • Аудит вашего аккаунта и рекомендации по его изменению
  • Оформление аккаунта
  • Контент-план на месяц
  • Привлечение вашей целевой аудитории
  • Настройка и запуск таргетированной рекламы
В итоге вы получите новых клиентов и увеличение дохода.
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Отзывы заказчиков

Dorill
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Аудит аккаунта
Заказ выполнен качественно и в срок. Рекомендую
Заказчик надежный. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв