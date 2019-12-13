Продвижение в Instagram
Меня зовут Любовь и я SMM-специалист в Instagram.
Сейчас Instagram самая популярная сеть в мире. Число ежедневных активных пользователей составляет 500 миллионов человек. Среди них точно есть ваши клиенты и я помогу привлечь и заинтересовать их.
Я работаю на увеличение клиентов, а не просто подписчиков.
Итак я вам предлагаю:
- Качественное продвижение аккаунта в Instagram
- Аудит вашего аккаунта и рекомендации по его изменению
- Оформление аккаунта
- Контент-план на месяц
- Привлечение вашей целевой аудитории
- Настройка и запуск таргетированной рекламы
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Заказ выполнен качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик надежный. Рекомендую к сотрудничеству