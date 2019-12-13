Продвижение в Instagram

Меня зовут Любовь и я SMM-специалист в Instagram.

Сейчас Instagram самая популярная сеть в мире. Число ежедневных активных пользователей составляет 500 миллионов человек. Среди них точно есть ваши клиенты и я помогу привлечь и заинтересовать их.

Я работаю на увеличение клиентов, а не просто подписчиков.

Итак я вам предлагаю:

Качественное продвижение аккаунта в Instagram

Аудит вашего аккаунта и рекомендации по его изменению

Оформление аккаунта

Контент-план на месяц

Привлечение вашей целевой аудитории

Настройка и запуск таргетированной рекламы

В итоге вы получите новых клиентов и увеличение дохода.