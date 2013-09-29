ФИО: Корепанова Вероника Александровна

Телефон: 89127645211

Эл. почта: [email protected]

ICQ: 433442618

Возраст: 23 Пол: Женский

Семейное положение: не замужем

Образование: высшее

Стаж работы: от 2 лет

Город: Ижевск

График работы: полный рабочий день

Проф. навыки:

уверенный ПК пользователь, работа с клиентами, ретуширование, сканирование, обработка фотографий, разработка и дизайн рекламной продукции (визитки, листовки, буклет и др.), разработка логотипов и элементов фирменного стиля, верстка макетов, умение рисовать от руки, создание не сложных 3D-объектов, дизайн интерьера.

знание программ:

-Adobe Photoshop

-CorelDRAW

-Adobe InDesign

-Adobe Illustrator

-основы ArchiCAD, 3ds Max

Характер:

ответственность, исполнительность, пунктуальность, креативность, отзывчивость, способность и желание к быстрому обучению и самообразованию.

Опыт работы:

фотостудия, фотодизайнер, сентябрь 2008-сентябрь 2010

редакция журнала шейкер и хоз.база, дизайнер-верстальщик, август 2010-сентябрь 2010

Образование:

высшее: художественный дизайн в рекламе, ИжГТУ

среднеспециальное: педагог ИЗО и Черчения, Дебесский политехникум