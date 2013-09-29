Вероника Александровна pushistoepushistoe
ФИО: Корепанова Вероника Александровна
Телефон: 89127645211
Эл. почта: [email protected]
ICQ: 433442618
Возраст: 23 Пол: Женский
Семейное положение: не замужем
Образование: высшее
Стаж работы: от 2 лет
Город: Ижевск
График работы: полный рабочий день
Проф. навыки:
уверенный ПК пользователь, работа с клиентами, ретуширование, сканирование, обработка фотографий, разработка и дизайн рекламной продукции (визитки, листовки, буклет и др.), разработка логотипов и элементов фирменного стиля, верстка макетов, умение рисовать от руки, создание не сложных 3D-объектов, дизайн интерьера.
знание программ:
-Adobe Photoshop
-CorelDRAW
-Adobe InDesign
-Adobe Illustrator
-основы ArchiCAD, 3ds Max
Характер:
ответственность, исполнительность, пунктуальность, креативность, отзывчивость, способность и желание к быстрому обучению и самообразованию.
Опыт работы:
фотостудия, фотодизайнер, сентябрь 2008-сентябрь 2010
редакция журнала шейкер и хоз.база, дизайнер-верстальщик, август 2010-сентябрь 2010
Образование:
высшее: художественный дизайн в рекламе, ИжГТУ
среднеспециальное: педагог ИЗО и Черчения, Дебесский политехникум
- Без названия127 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Без названия107 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Руководство по использованию фирменного стиля142 просмотра
- Буклет127 просмотров