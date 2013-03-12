pushmarket

Отзывы на Яндекс.Маркет: Написание и публикация отзывов на Маркете.

Приветствую всех пользователей форума!

Мы предлагаем написание отзывов на Яндекс Маркете. Отзывы пишутся и публикуются от реальных пользователей Яндекса, на основе ассортимента вашего магазина и предоставленных условий заказа и доставки, т.е. выглядят максимально естественно.

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