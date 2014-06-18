Редактор
Образование: высшее, РГГУ, специальность "История" (2006)
Опыт работы:
2012 - н.в. Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" - главный специалист
2008 - 2012 ИД "Аргументы и факты" - редактор городского портала Homepage.ru
2008 - 2008 Building Media Group - редактор портала Prodevelopment.ru
2007 - 2008 РИА "Выборы" - редактор новостей, выпускающий редактор
2006 - 2007 Mail.ru - редактор новостей
2004 - 2004 Медалогия - младший аналитик
2002 - 2006 Историко-генеалогическая организация "Литера Ру" - специалист
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