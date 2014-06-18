pustnik

Александр pustnik

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Редактор

Образование: высшее, РГГУ, специальность "История" (2006)

Опыт работы:

2012 - н.в. Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" - главный специалист

2008 - 2012 ИД "Аргументы и факты" - редактор городского портала Homepage.ru

2008 - 2008 Building Media Group - редактор портала Prodevelopment.ru

2007 - 2008 РИА "Выборы" - редактор новостей, выпускающий редактор

2006 - 2007 Mail.ru - редактор новостей

2004 - 2004 Медалогия - младший аналитик

2002 - 2006 Историко-генеалогическая организация "Литера Ру" - специалист