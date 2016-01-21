pusyak

Андрев pusyak

 
25 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
MAGIC HTML CODER

HTML5, CSS3, jQuery, Адаптивная верстка

Использую препроцессор LESS, методологию БЭМ.

HTMLjQuery
Портфолио
HTML-верстка
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$3/час
от $1от 1 часа
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