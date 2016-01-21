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Андрев
pusyak
pusyak
25 лет
Россия
/
Москва
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
MAGIC HTML CODER
HTML5, CSS3, jQuery, Адаптивная верстка
Использую препроцессор LESS, методологию БЭМ.
HTML
jQuery
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Dental Clinic
149 просмотров
Мастерская Инженерных Решений
161 просмотр
ISTWire Group Landing
324 просмотра
HTML-верстка
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$3/час
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от 1 часа
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