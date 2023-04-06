Начинающий Фрилансер. Стек технологий: HTML, CSS(SASS), JS, React.js, Redax.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: yevhen_andrikanych
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3),, SASS, Flexbox, БЭМ, React.js, Redax.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/puxa561740
- Высшее экономическое.
Примеры работ:
puxa561740.github.io/fundament/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/puxa561740
Я против войны в Украине!