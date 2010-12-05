puzo48

Александр puzo48

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Бюджет не главное, главное удовольствие от работы!

Разработка логотипов, эмблем, иконок, баннеров, обработка фотографий.

Стаж в Имэйдж мире ~ 5 лет.

Цена работы самая приемлемая, делаю всё точно в сроки. Уровень качества привыше всего!

Портфолио

Отзывы заказчиков

DeGas
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
8 баллов
14 лет назад
Иконка в адресной строчке браузера
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Иконка для iPhone приложения теста украинских ПДД
Спасибо, все сделано на 10.
Валерий очень хороший заказчик, чётко и понятно дает задание! Оплату произвел во время, в полном размере. Готов и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга