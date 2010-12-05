Бюджет не главное, главное удовольствие от работы!
Разработка логотипов, эмблем, иконок, баннеров, обработка фотографий.
Стаж в Имэйдж мире ~ 5 лет.
Цена работы самая приемлемая, делаю всё точно в сроки. Уровень качества привыше всего!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все сделано на 10.
Ответный отзыв
Валерий очень хороший заказчик, чётко и понятно дает задание! Оплату произвел во время, в полном размере. Готов и дальше сотрудничать.
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга