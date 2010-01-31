Экономист-математик
Высшее образование по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике".
Диплом с отличием.
Опыт написания студенческих работ 5 лет.
Пишу по своей и смежным специальностям.
Виды работ: от расчетных заданий до дипломов.
Пишу исключительно самостоятельно.
Богатая домашняя библиотека + Есть возможность использования материалов библиотеки университета и городских библиотек.
Опыт работы экономистом-аналитиком.
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