Экономист-математик

Высшее образование по специальности "Математические методы и исследование операций в экономике".

Диплом с отличием.

Опыт написания студенческих работ 5 лет.

Пишу по своей и смежным специальностям.

Виды работ: от расчетных заданий до дипломов.

Пишу исключительно самостоятельно.

Богатая домашняя библиотека + Есть возможность использования материалов библиотеки университета и городских библиотек.

Опыт работы экономистом-аналитиком.