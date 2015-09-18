pworeawgm85

Требуется написать синтаксический анализатор на делфи по языку си шарп. Лексер имеется. Методические указания к лабораторным работам отправляю по запросу. Цена договорная.
Лабораторные работы1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Требуется написать синтаксический анализатор на делфи по языку си шарп. Лексер имеется. Методические указания к лабораторным работам отправляю по запросу. Цена договорная.
Требуется онлайн помощь в решении задач на паскале, проверочная система Contester. Писать желательно только тем кто работал с ней , ссылку на тестовый сервис дам при личной беседе. Ориентировочное количество задач 3. Цена обговаривается лично.
Требуется спроектировать схему выполняющую расчеты по заданой формуле , все расчеты , пояснения , промежуточные действия так же нужны. Так же требуется эмуляция данной системы на мультисиме
Требуется человек, который поможет в программной доработке игры для ПК под Windows. Имеется исходный код C#, Java.