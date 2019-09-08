pylypivveron

Вероника Пилипив pylypivveron

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Розробка інтерент-магазину на Etsy

    $120

    Потрібна розробка, налаштування та підтримка інтернет-магазину на платформі Etsy. Потрібно створити "под ключ" і повністю оформити інтернет-магазин на Etsy. Надалі редагувати, підтримувати, перевіряти. Подробиці обговоримо з виконавцем.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад