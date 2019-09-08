pylypivveron

потрібна реклама магазину на Etsy (handmade, скляний декор для дому та скляна біжутерії) через Google Ads на американську аудиторію. Ціль - продажі. Надсилайте кейси в повідомлення.
Контекстная реклама4 заявки
Закрыт
5 лет назад
потрібна реклама магазину на Etsy (handmade, скляний декор для дому та скляна біжутерії) через Google Ads на американську аудиторію. Ціль - продажі. Надсилайте кейси в повідомлення.
Потрібна розробка, налаштування та підтримка інтернет-магазину на платформі Etsy. Потрібно створити "под ключ" і повністю оформити інтернет-магазин на Etsy. Надалі редагувати, підтримувати, перевіряти. Подробиці обговоримо з виконавцем.